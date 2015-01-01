Что такое музыкальный автомат?

Музыкальный автомат – это устройство для воспроизведения аудио, видео и караоке файлов, заказываемых клиентами.

Музыкальный автомат – это выбор музыки из базы более чем 50 000 музыкальных композиций от музыки 80 годов до последних хитов.

Музыкальный автомат – это бизнес, который будет приносить стабильный ежемесячный доход.

Музыкальный автомат – украсит интерьер, привлечет новых посетителей в Ваше заведение.

Программа Расширяем функционал стандартных музыкальных автоматов Контакты Для дилеров и постоянных клиентов действуют скидки!

На нашем сайте вы можете купить музыкальный автомат в сборе, либо его отдельные комплектующие, например: купюроприемник, монетоприемник, кнопки, замки и так далее. Более подробно смотрите в разделе «Купить».

Также, мы продаем свою программу для музыкального автомата (посмотреть авторское право), в которой реализовано множество полезных функций и могут добавляться новые по вашим просьбам. Более детально смотрите в разделе «Программа».

Вместе с покупкой нашей программы, советуем обратить внимание на нашу базу музыки и клипов. В своей базе мы потратили немало времени на её упорядочивание и обновление. Чтобы не быть голословным, предлагаем вам самим ознакомиться со списком песен нашей базы. Вся информация о базе музыки для музыкального автомата в разделе «Обновление музыки».

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